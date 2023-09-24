В Москве появится гостиница в доме купца Бавыкина на Электрозаводской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестор ООО "Отель" разместит гостиницу в доме купца Бавыкина на Электрозаводской улице, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на исполняющего обязанности заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Город подписал четвертый договор аренды здания по программе 1 рубль за квадратный метр в год. В течение пяти лет инвестор должен провести реставрацию дома и открыть в нем гостиницу, уточнил Ефимов.

Арендатор сможет перейти на льготную ставку после восстановления здания, который является объектом культурного наследия. Исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что дом купца Бавыкина представляет собой двухэтажное кирпичное здание площадью 423 квадратных метра.

Объект возвели в 1895 году. Он находится по адресу: Электрозаводская улица, дом 37, строение 3. Рядом располагается река Яузы, поделился Гаман.

"Будущая гостиница имеет хорошую транспортную доступность – рядом находится станция метро "Преображенская площадь", Русаковская и Преображенская набережные, недалеко расположены Восточный вокзал и Северо-Восточная хорда", – заключил Гаман.

Ранее стало известно, что в Москве отреставрируют барельефы XVIII–XIX веков доходного дома усадьбы Салтыковых. Сейчас они находятся в мастерских Российской академии художеств. Работники также восстановят исторические балконы над входом и оригинальную чугунную лестницу XVIII века.

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