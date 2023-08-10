17:15Мэр Москвы
Собянин рассказал о планах ремонта и благоустройства киностудии имени Горького
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Столичные власти выделят грант на развитие Киностудии имени Горького, который представляет собой один из крупнейших российских кинопроизводственных комплексов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
Мэр напомнил, что благодаря комплексу зрители смогли увидеть такие фильмы, как "Морозко", "Семнадцать мгновений весны", "Белый Бим Черное ухо" и многие другие.
"Комплексная модернизация киностудии началась несколько лет назад. Сделали капремонт фасада и входа главного здания, помещений для детско-юношеского креативного кластера "Кинокампус Горького", – там уже идут курсы по основам кинопроизводства", – поделился Собянин.
По словам мэра, в скором времени специалисты достроят музей с библиотекой и лекторием, а также откроют малые студии для создания цифрового контента.
Далее в рамках мероприятий пройдут ремонтные работы помещений и благоустройство прилегающей территории. Специалисты также создадут новые пространства: корпус для размещения резидентов, зал для показов и мероприятий, студию виртуального продакшена и павильоны для съемок фильмов.
Мэр выразил уверенность, что комплекс после реставрации станет местом притяжения творческих жителей и гостей Москвы.
Ранее Собянин рассказал, что Киностудия имени Горького будет представлять собой визитную карточку создаваемого в городе кинокластера. Его общая площадь составит более 171 гектара. Помимо киностудии, состав кластера пополнят "МЕТМАШ" на Рязанском проспекте и кинопарк "Москино" в Красной Пахре.
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