Новый павильон "Мосфильма" сдадут в сентябре

12:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новый съемочный павильон и киноконцертный комплекс на территории киностудии "Мосфильм" планируют сдать в эксплуатацию в сентябре, сообщил руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Площадь нового павильона под номером 17 составляет 3,5 тысячи квадратных метров, высота – 16 метров. Он станет самым большим съемочным павильоном "Мосфильма". Киноконцертный комплекс, в свою очередь, будет включать четыре зала, самый большой из которых рассчитан на 522 места.
"Строительство комплекса началось весной 2020 года и на сегодняшний день завершено. Мы приступили к итоговой проверке, рассчитываем, что заключение о соответствии будет выдано к 1 сентября, а далее получено разрешение на ввод", – рассказал Войстратенко.
Кроме того, рядом с новыми объектами будет создано современное общественное пространство с амфитеатром, фонтаном и зоной отдыха.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что за 2021 год в Москве завершили реконструкцию восьми советских кинотеатров. Новые объекты отличаются тем, что формируют вокруг себя многофункциональные общественные пространства.
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