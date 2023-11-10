Собянин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Сообщение опубликовано в его телеграм-канале.

Мэр поблагодарил их за самоотверженность, высокий профессионализм, умение эффективно решать сложнейшие задачи, добросовестное выполнение служебного долга, спокойствие и безопасность горожан.

Градоначальник также пожелал сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, новых успехов и благополучия.

Между тем Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и ВС России. Так, звание генерал-лейтенанта полиции получили шесть сотрудников ОВД, звание генерал-майора полиции – 21 сотрудник, генерал-майором внутренней службы и генерал-майором юстиции стали по одному человеку.

В прошлом году Собянин и глава МВД России Владимир Колокольцев в День сотрудника органов внутренних дел приняли участие в церемонии открытия нового комплекса зданий столичного полицейского главка, где разместился 2-й специальный полк полиции и отряд спецназа "Гром".

Собянин осмотрел новое здание полиции в Бескудниковском районе