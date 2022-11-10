Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс зданий для спецподразделений полиции в ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин и глава МВД России Владимир Колокольцев в День сотрудника органов внутренних дел приняли участие в церемонии открытия нового комплекса зданий столичного полицейского главка, где разместятся 2-й специальный полк полиции и отряд спецназа "Гром".

Мэр подчеркнул, что День сотрудника органов внутренних дел является значимой датой для страны. Он объяснил это значимостью личной безопасности и защищенности каждого человека, важностью сохранения правопорядка.

По словам Собянина, защита правопорядка имеет особую важность в таких огромных городах, как Москва, поскольку в них пересекаются трудовые, туристические и миграционные потоки. Также он отметил сложность работы столичных правоохранителей, в чью ответственность входит защита прав миллионов граждан. Тем не менее профессионализм полицейских позволил в разы сократить количество совершаемых в Москве тяжких преступлений, добавил мэр.

"Благодаря вам огромное количество массовых мероприятий проведены достойно и безопасно, благодаря вам каждый житель Москвы в своем районе чувствует себя спокойно и безопасно, имеет возможность спокойно водить ребенка в детский сад и школу, ходить на работу, гулять во дворе и парке", – сказал Собянин, добавив, что усилиями сотрудников МВД Москва стала одной из наиболее безопасных мировых столиц.

Колокольцев же отметил символизм ввода нового комплекса в профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел. По его словам, современная инфраструктура позволит сотрудникам спецподразделений повысить уровень профессионализма и эффективнее отрабатывать необходимые навыки.

Глава МВД рассказал, что после ознакомления с документацией и фотоматериалами понял – в новом комплексе продумана каждая мелочь. Он обратил внимание, что инфрастуктура включает тренировочные базы, спортзалы, в том числе и для занятий борьбой и боксом, столовые, помещение для отдыха личного состава, тир с несколькими стрелковыми галереями. Благодаря интерактивному оборудованию будет возможно моделировать ситуации, приближенные к реальной жизни.

Также глава МВД поблагодарил Собянина и правительство Москвы за поддержку и внимание, назвав открытие комплекса важным шагом по укреплению материально-технической базы столичного главка полиции.

"И, пользуясь случаем, хочу поздравить весь личный состав с сегодняшним праздником, пожелать вам успехов, счастья, здоровья, благополучия вам, вашим родным и близким", – подытожил Колокольцев.

В мэрии пояснили, что новый полицейский комплекс расположен по адресу Рябиновая улица, дом 39. Его здания оснащены современным тактическим оборудованием с отечественным программным обеспечением. Помимо прочего, в комплексе имеется стрелковый тир и единственная в столице стрелковая галерея площадью 40 на 40 метров с возможностью проведения занятий по стрельбе из автомобиля.

Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ в Москве построят пожарное депо с учебно-тренировочным центром. Площадь пожарного депо составит 2,8 тысячи квадратных метров. В состав объекта также войдет стоянка на четыре машино-места, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

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