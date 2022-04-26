Территорию возле отделения полиции в районе Северном благоустроят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Согласован проект одного из этапов капремонта в двух административных зданиях в районе Северном на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Капитальный ремонт двух административных зданий в районе Северный, Северо-Восточного административного округа Москвы. Второй этап" по адресу Челобитьевское шоссе, дом 4, строения 1, 2, район Северный, Северо-Восточный административный округ Москвы", – отмечается в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева сообщила, что в данных зданиях на Челобитьевском шоссе находится отделение полиции. В рамках второго этапа работ специалисты отремонтируют проезды, в том числе и для проезда пожарной техники, выполнят ремонт тротуаров, поменяют бордюрный камень, разместят КПП и шлагбаумы при въезде и выезде с территории, а также установят распашные ворота.

Также планируется создание спортивной площадки с покрытием из резиновой крошки, площадок для личного состава, а также площадок для осмотра автомобильного транспорта на восемь машино-мест, в том числе на одно место для маломобильных граждан.

В ходе работ планируется также установить наружное освещение территории, спортивное оборудование, малые архитектурные формы и комплексное озеленение территории.

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие 10 лет было построено и отремонтировано около 100 райотделов внутренних дел. А в прошлом году удалось возвести новое здание отдела по Бескудниковскому району. Его оснастили современными инженерными системами, укомплектовано мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. В новом отделении появился встроенный гараж на 12 машино-мест с автомойкой, а также спортзал с тренажерами и борцовским ковром.