Около 100 зданий райотделов внутренних дел обновлено в Москве с 2011 года – Собянин

Собянин открыл новое здание ОВД в Бескудниковском районе

В Москве за прошедшие 10 лет было построено и отремонтировано около 100 райотделов внутренних дел, сообщил Сергей Собянин в ходе открытия нового здания отдела полиции по Бескудниковскому району.

"Это большой и огромный объем работы", – оценил результаты мэр.

Собянин рассказал, что здание отдела полиции в Бескудниковском районе было построено в 1965 году. Оно было плохо приспособлено для работы сотрудников и приема граждан. Однако меньше чем за год удалось возвести новое современное здание по индивидуальному проекту: с тиром, актовым залом, помещениями для сотрудников и благоустроенной территорией.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что строительство нового здания отдела велось с февраля по октябрь 2021 года. Работы были выполнены за счет бюджета Москвы по программе "Безопасный город".

Трехэтажное здание оснащено современными инженерными системами, укомплектовано мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. В новом отделении появился встроенный гараж на 12 машино-мест с автомойкой, а также спортзал с тренажерами и борцовским ковром.

На территории нового ОМВД по Бескудниковскому району установлен памятник "Сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей".

Мэр подчеркнул, что город активно занимается улучшением материально-технической базы правоохранительных органов управления внутренних дел по городу Москве. В планах столичных властей – строительство еще 13 зданий для районных отделов внутренних дел.

Ранее Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов Главного управления МВД РФ по столице. Он также выразил благодарность полицейским за добросовестное и самоотверженное выполнение служебного долга, за чуткое отношение к народу и большой вклад в превращение столицы в безопасный мегаполис.