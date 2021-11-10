Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником

10:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов Главного управления МВД РФ по столице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Люди мужества и чести, вы посвятили себя благородному и важному делу – борьбе с преступностью, защите жизни, достоинства и прав граждан. С вами и вашей службой миллионы людей связывают надежды на безопасность", – написал мэр.
Собянин подчеркнул, что в эпидемию COVID-19 у сотрудников столичной полиции работы стало гораздо больше. В их обязанности входило и ежедневное патрулирование, и пресечение нарушений, и профилактические беседы с гражданами. Однако сотрудники органов внутренних дел успешно справились и на сегодняшний день продолжают решать свои главные профессиональные задачи.
Градоначальник также выразил благодарность полицейским за добросовестное и самоотверженное выполнение служебного долга, за чуткое отношение к народу и большой вклад в превращение столицы в безопасный мегаполис.
"Со своей стороны столичное правительство будет и впредь помогать улучшать материально-техническую базу правоохранительных органов, оказывать социальную поддержку тем, кто стоит на страже закона, порядка и справедливости", – отметил Собянин.
Сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником также поздравил Владимир Путин. Глава государства поблагодарил руководство, личный состав МВД и гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, в том числе в период сентябрьских выборов.
День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается ежегодно 10 ноября. Он был учрежден в 1962 году указом президиума Верховного Совета – тогда он назывался Днем советской милиции. В 1991 году праздник был переименован в День российской милиции, а в 2011 году получил свое сегодняшнее название.
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