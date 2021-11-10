Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником, отмечаемым 10 ноября. Поздравление было показано на телеканале "Россия 24".
"В этот день мы отдаем дань уважения и глубокой признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка. Кто по зову сердца выбрал для себя трудную, связанную с немалыми нагрузками и риском работу, смысл, предназначение которой – охранять стабильность общества, обеспечивать безопасность, права и законные интересы граждан", – сказал Путин.
Глава государства поблагодарил руководство, личный состав МВД и гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, в том числе в период сентябрьских выборов, а также во время решения задач, связанных с соблюдением профилактических мер против коронавируса.
"Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, в том числе за надлежащее, в полном соответствии с законом обеспечение порядка в период сентябрьского единого дня голосования. За решение крайне ответственных задач, связанных с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса", – подчеркнул президент.
Путин отметил, что социальные и правовые гарантии полицейских в России будут укрепляться.
"Государство будет и впредь делать все необходимое для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников МВД, для повышения престижа вашей службы", – добавил глава государства.
Президент также заявил, что российским правоохранителям следует и дальше совершенствовать борьбу с преступностью и киберпреступностью.
"Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков", – подчеркнул Путин.
Ранее российский лидер заявил, что странам мира необходимо объединить усилия в борьбе с киберпреступностью, а не "собачиться" и искать виновных.
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