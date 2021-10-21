Путин рассказал о семье

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Владимир Путин рассказал, что его семья была простой. Об этом он заявил в рамках пленарной сессии клуба "Валдай".

"Они (мама и папа. – Прим. ред.) не говорили лозунгами, но я очень хорошо помню, как даже дома, в семье, в быту, обсуждая те или иные проблемы, они всегда с уважением относились к своей стране. Это не какой-то показной патриотизм, а это в нашей семье было внутри", – поделился президент.

Он подчеркнул, что такие позитивные качества культивировались в подавляющем большинстве русского народа и советских республик.

Ранее Владимир Путин рассказал, книги каких авторов он читает. Российский лидер особенно выделил Ивана Ильина и Николая Бердяева.