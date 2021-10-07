Володин назвал Путина преимуществом России

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При Владимире Путине Россия прошла путь от разрухи до сильного независимого государства, считает спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня день рождения нашего президента – Владимира Владимировича Путина. Правильно вспомнить, какой путь прошла наша страна с президентом Путиным. Россия – сильная суверенная держава. <...> Но так было не всегда", – отметил он.

Когда Путин пришел к власти, на Кавказе шла война, граждане жили в условиях разрухи, экономического упадка и угрозы терроризма, однако ему удалось вывести страну из трудностей, напомнил Володин.

По его словам, в стремлении ослабить Россию другие страны наносят удары по главе государства. При этом сам Володин считает, что Россия должна оставаться сильной, в противном случае есть риск ее потерять.

"Сегодня все признают, что Путин – преимущество России", – заключил Володин.

7 октября Владимир Путин отмечает день рождения. Президенту исполнилось 69 лет. В этот день у него намечены рабочие планы, однако вечером он планирует отметить праздник с родными и близкими.

