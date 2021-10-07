Владимиру Путину исполнилось 69 лет

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Владимир Путин отмечает 69-летие в четверг, 7 октября. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на этот день у Путина намечены рабочие планы. При этом вечером глава государства планирует отметить праздник с родными и близкими.

"Так бывает чаще всего", – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что в данный момент президент уже не находится на самоизоляции. По этой причине она никак не повлияет на празднование.

Об уходе на самоизоляцию Путин сообщил 14 сентября. Свое решение глава государства объяснил тем, что в его окружении несколько десятков человек заболели коронавирусом.

По словам Дмитрия Пескова, в рамках самоизоляции президент вел обычный образ жизни, в том числе работал.

Путин родился 7 октября 1952 года. В 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, затем стал кандидатом экономических наук.

Кроме того, Путин владеет черным поясом по каратэ, а также является мастером спорта по дзюдо и самбо.