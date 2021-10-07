Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера.
Также главы государств обсудили российско-турецкие отношения и региональные проблемы.
Владимир Путин 7 октября отмечает 69-летие. На этот день у него намечены рабочие планы. При этом вечером глава государства планирует отметить праздник с родными и близкими.
Путин родился 7 октября 1952 года. В 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, затем стал кандидатом экономических наук.
Кроме того, Путин владеет черным поясом по каратэ, а также является мастером спорта по дзюдо и самбо.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: