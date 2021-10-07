Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера.

Также главы государств обсудили российско-турецкие отношения и региональные проблемы.

Владимир Путин 7 октября отмечает 69-летие. На этот день у него намечены рабочие планы. При этом вечером глава государства планирует отметить праздник с родными и близкими.

Путин родился 7 октября 1952 года. В 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, затем стал кандидатом экономических наук.

Кроме того, Путин владеет черным поясом по каратэ, а также является мастером спорта по дзюдо и самбо.