Племянница Трампа рассказала об интересе своего дяди к Путину

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Экс-лидер США Дональд Трамп во время своего правления придавал большое значение мнению российского коллеги Владимира Путина. Об этом рассказала племянница бывшего президента США Мэри Трамп.

Она отметила, что ее дядя практические не придавал значения мнению европейских лидеров. В частности, "не был впечатлен" канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Она также рассказала, что Трамп не любит иметь дело с коллегами, которые "желают заниматься дипломатией".

"Единственная вещь, которая имеет для него значение, – это то, что он считает силой с его точки зрения", – заявил племянница трампа в интервью изданию Business Insider.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов анонсировал книгу своего авторства. Он сообщил, что уже отклонил две книжные сделки "от самого маловероятного" из издателей.

Трамп также рассказал, что у него есть еще один важный проект, который является более первоочередным, чем написание книги, но подробностей не раскрыл.