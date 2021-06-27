Трамп заявил об унижение США со стороны России, Китая и Ирана

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Россия, Китай и Иран унижают Соединенные Штаты, а американский лидер Джо Байден в это время разрушает страну и довел ситуацию до "полной катастрофы".

Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления на своем первом митинге после ухода из Белого дома, передает ТАСС.

"Преступность растет, убийства растут, <...> чужаки пересекают границу. Никто ничего подобного не видел. <...> Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден разрушает нашу страну", – сказал он.

При этом Трамп не объяснил, как именно Россия и вышеперечисленные страны унижают Соединенные Штаты.

Ранее бывший американский лидер высказал свое мнение насчет прошедших в Женеве переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. По мнению экс-президента США, для Москвы встреча была успешной, а Вашингтон "ничего не получил".