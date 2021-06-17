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Экс-президент США Дональд Трамп оценил переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

В частности, Трамп назвал саммит в Женеве успешным для России.

"Думаю, для России это был хороший день", – подчеркнул экс-глава Белого дома.

В то же время Трамп заявил, что американская сторона ничего не получила от переговоров

"Я не понимаю, что мы в результате этого получили", – подчеркнул политик.

Переговоры президентов России и США прошли накануне. Они продлились около 3,5 часа.

В начале встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

По итогам саммита Путин провел пресс-конференцию. На ней российский лидер отметил, что переговоры с Байденом прошли хорошо. В ходе беседы обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность.