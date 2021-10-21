Путин рассказал, книги каких авторов он читает

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Владимир Путин рассказал, что читает книги русских мыслителей, которые думали о России и будущем страны. Об этом он заявил в рамках пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"Не хотел бы говорить, что Иван Ильин только, но я читаю Ильина до сих пор, у меня книжка лежит на полочке, время от времени снимаю, читаю. Бердяева я упомянул, других наших мыслителей", – отметил президент.
Он подчеркнул, что с поправкой на время, когда творили и формулировали свои идеи авторы, ему все равно интересен ход их мыслей.
При этом Путин назвал интересной идею пассионарности нации.
"Можно спорить, до сих пор еще спорят. По идеям, которые ими были сформулированы, до сих идут споры, значит, это не пустые идеи как минимум", – заключил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Путин знает о посвященных ему песнях. В то же время книги о себе президент не читает, потому что не хочет тратить на это время.
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