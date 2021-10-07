Песков рассказал, что Путин знает о посвященных ему песнях

Фото: Агенство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин знает о посвященных ему песнях, сообщает "Газета.ру".
"О популярных песнях ему рассказывали, что-то ему удалось послушать", – сказал Песков.
Также пресс-секретарь рассказал, что книги о себе российский лидер не читает и не смотрит о себе материалы.
"Просто не тратит на это время", – уточнил Песков.
Владимир Путин 7 октября отмечает 69-летие. Ранее сообщалось, что на этот день у него намечены рабочие планы. При этом вечером глава государства планирует отметить праздник с родными и близкими.