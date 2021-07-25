Путин назвал главные качества современных следователей в РФ

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Современный следователь должен отвечать на вызовы технологической эпохи и эффективно распутывать цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищая граждан от киберпреступности, заявил Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов следствия.
"Следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи, <...>, защищать права, свободы людей от киберпреступности", – сказал президент в эфире телеканала "Россия 24".
Путин подчеркнул, что СК России, а также соответствующие подразделения в структурах ФМБ и МВД, играют значимую роль в борьбе с преступностью и коррупцией, защищают интересы общества и государства.
По словам президента, для работы следователем нужны безупречная честность, верность долгу, проницательность и твердость.
"Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии. <...> Уверен, каждый из вас понимает, что значит быть следователем, какую высокую планку задает эта профессия, и будет всегда руководствоваться только законом и совестью", – отметил глава государства.
Президент поблагодарил следователей за их службу и подчеркнул, что от грамотной и кропотливой работы следователя зависит справедливость и обоснованность наказания преступников.
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