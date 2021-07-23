В СК не исключили возможность проведения следственных действий в онлайн-формате

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Необходимо предоставить следователям возможность проводить следственные действия в режиме онлайн с использованием видео-конференц-связи, заявил зампред СК РФ генерал-лейтенант юстиций Александр Клаус в интервью ТАСС.

"Цифровизация должна предполагать упрощение порядка проведения следственных действий в будущем. Очевидно, что с учетом ее развития в ближайшее время появится возможность осуществлять следственные действия с использованием видео-конференц-связи", – сказал он.

По словам Клауса, видео-конференц-связь не требует дополнительных материальных и временных затрат, например командировок. В онлайн-режиме следователь сможет задать любые вопросы и уточнить необходимые детали, тем самым улучшая качество допроса.

Сейчас же, отметил замглавы СК, для проведения рутинных следственных действий с подозреваемыми, следователям каждый раз приходится ездить в СИЗО.

Он также добавил, что цифровизация уже помогает в работе следователей, а грамотное использование таких средств существенно повышает возможность раскрыть преступления.

"Следственные подразделения оснащены достаточно серьезными техническими средствами, которые помогают обрабатывать большие массивы данных, такие как биллинг телефонных соединений, сведения о различного рода перемещениях граждан", – пояснил Клаус.

Ранее в СК рассказали, как обезопасить детей в интернете.