В СК не исключили возможность проведения следственных действий в онлайн-формате

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Необходимо предоставить следователям возможность проводить следственные действия в режиме онлайн с использованием видео-конференц-связи, заявил зампред СК РФ генерал-лейтенант юстиций Александр Клаус в интервью ТАСС.
"Цифровизация должна предполагать упрощение порядка проведения следственных действий в будущем. Очевидно, что с учетом ее развития в ближайшее время появится возможность осуществлять следственные действия с использованием видео-конференц-связи", – сказал он.
По словам Клауса, видео-конференц-связь не требует дополнительных материальных и временных затрат, например командировок. В онлайн-режиме следователь сможет задать любые вопросы и уточнить необходимые детали, тем самым улучшая качество допроса.
Сейчас же, отметил замглавы СК, для проведения рутинных следственных действий с подозреваемыми, следователям каждый раз приходится ездить в СИЗО.
Он также добавил, что цифровизация уже помогает в работе следователей, а грамотное использование таких средств существенно повышает возможность раскрыть преступления.
"Следственные подразделения оснащены достаточно серьезными техническими средствами, которые помогают обрабатывать большие массивы данных, такие как биллинг телефонных соединений, сведения о различного рода перемещениях граждан", – пояснил Клаус.
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