СК РФ предупредил об уголовной ответственности организаторов новых несогласованных акций

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Организаторов новых несогласованных акций предупредили об уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

"Для предупреждения нарушений закона напоминаем о серьезных правовых последствиях вплоть до уголовной ответственности за участие в подобных несанкционированных мероприятиях. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями УК РФ, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы", – говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в качестве преступления будет расцениваться вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призывы к флешмобу 14 февраля. Он подчеркнул, что если в случае подобных мероприятий будет нарушаться закон, то виновные будут привлечены к ответственности.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Сообщалось, что в отношении их участников были составлены 4,9 тысячи дел, большинство из которых – за нарушение установленного порядка организации. Всего арестованы 972 человека, оштрафованы 1 232 человека.