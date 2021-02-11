СК РФ предупредил об уголовной ответственности организаторов новых несогласованных акций

13:26
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Организаторов новых несогласованных акций предупредили об уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
"Для предупреждения нарушений закона напоминаем о серьезных правовых последствиях вплоть до уголовной ответственности за участие в подобных несанкционированных мероприятиях. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями УК РФ, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы", – говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что в качестве преступления будет расцениваться вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призывы к флешмобу 14 февраля. Он подчеркнул, что если в случае подобных мероприятий будет нарушаться закон, то виновные будут привлечены к ответственности.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Сообщалось, что в отношении их участников были составлены 4,9 тысячи дел, большинство из которых – за нарушение установленного порядка организации. Всего арестованы 972 человека, оштрафованы 1 232 человека.
В московские суды поступило около 5 тыс дел в отношении участников незаконных акций
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