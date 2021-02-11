В Госдуме предложили выдворять задержанных на несанкционированных акциях иностранцев

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением выдворять за пределы РФ иностранных граждан, задержанных на несанкционированных акциях. Об этом сообщает RT.

Федоров отметил, что на прошедших недавно несанкционированных акциях в Москве были задержаны иностранцы, которым за правонарушение, как и гражданам России, грозит лишь штраф, обязательные работы или арест. При этом, по мнению депутата, иностранные граждане, участвуя в подобных мероприятиях, не только совершают правонарушение, но и "пытаются незаконными, общественно опасными методами влиять на политическую обстановку в чужой для них стране, где они не имеют избирательных прав".

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 20.2 КоАП Российской Федерации, а именно ввести новое положение, в соответствии с которым иностранные граждане, совершившие правонарушение по п. 6.1 настоящей статьи, помимо административного наказания в виде штрафа, обязательных работ или ареста, будут подлежать также и административному выдворению за пределы Российской Федерации", – говорится в письме парламентария Колокольцеву.

По нынешнему законодательству выдворенные за пределы РФ иностранцы не могут вернуться в страну течение пяти лет.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.