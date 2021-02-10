Суд арестовал подозреваемого в избиении полицейского на несогласованной акции 23 января

Фото: Пресненский районный суд

Пресненский суд столицы арестовал 22-летнего Алексея Миляева, который обвиняется в нанесении ударов полицейскому в ходе несанкционированной акции протеста 23 января в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Миляева Алексея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 апреля 2021 года", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение административных штрафов за неподчинение требованиям работников силовых ведомств. Речь идет и о публичных акциях. Также законопроект повысит штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии.

За однократное подобное нарушение штраф составит для граждан 2–4 тысячи рублей. Помимо того, к нарушителям может быть применен административный арест до 15 суток.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.

