ГД повышает штрафы за неповиновение силовикам на митингах

16:38
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Государственная дума 9 февраля приняла во втором, основном чтении законопроект, предусматривающий повышение административных штрафов за неподчинение требованиям работников силовых ведомств. Речь идет и о публичных акциях, сообщает ТАСС.
Повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей полицейских, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН со стороны организатора или участника собрания, митинга, демонстрации повлечет административный штраф. Штраф может составить от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме того, может быть назначен административный арест на срок до 30 суток либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
По документу для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 70 до 200 тысяч рублей.
Еще этот законопроект повысит штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии. За однократное подобное нарушение штраф составит для граждан 2–4 тысячи рублей. Помимо того, к нарушителям может быть применен административный арест до 15 суток.
Ранее в Москве задержали еще одного участника незаконной акции 23 января. Как уточняется, мужчине 1992 года рождения предъявлено обвинение.
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