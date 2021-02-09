Фото: СК РФ

В Москве задержали еще одного участника незаконной акции 23 января за избиение полицейского. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ по городу.

"По версии следствия, 23 января 2021 года мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Страстного бульвара, нанес сотруднику полиции несколько ударов кулаком в область головы и туловища", – говорится в сообщении.

Как уточняется, мужчине 1992 года рождения предъявлено обвинение.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.

