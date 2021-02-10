Генпрокуратура оценила число участников незаконных акций

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Замначальника управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ сообщил, что незаконные акции в России прошли не так массово, как заявляли организаторы.

"Кстати, по итогам 31-го числа более 200 родителей и законных представителей были привлечены к административной ответственности (за участие несовершеннолетних в несогласованных акциях. – Прим. ред.)", – сказал Жафяров.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.