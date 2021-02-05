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Происшествия

19:08

В суды Москвы поступили 4 908 дел в отношении участников незаконных акций

суды происшествия

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В московские суды за две недели поступили 4,9 тысячи дел в отношении участников незаконных акций. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В московские суды за период с 23 января по 2 февраля поступили 4 908 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с публичными мероприятиями, прошедшими за последние две недели в Москве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство дел (4 854) было составлено по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания", еще 54 дела – по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Всего арестованы 972 человека, оштрафованы 1 232 человека.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.

В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях

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