В Кремле отреагировали на призывы к флешмобу 14 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призывы к флешмобу 14 февраля. Он подчеркнул, что если в случае подобных мероприятий будет нарушаться закон, то виновные будут привлечены к ответственности.

"В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, наши правоохранители в случае нарушения закона будут привлекать виновных к ответственности", – подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента назвал организаторов незаконных акций провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несогласованных мероприятий.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Сообщалось, что в отношении их участников были составлены 4,9 тысячи дел, большинство из которых – за нарушение установленного порядка организации. Всего арестованы 972 человека, оштрафованы 1 232 человека.