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Москва 24

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Общество

04:27

Россияне составили портрет типичного полицейского

общество безопасность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россияне видят типичного российского полицейского как опрятного, храброго, вежливого, сильного, крепкого, дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего человека. Об этом свидетельствуют результаты исследования "ВЦИОМ-Спутник", передает РИА Новости.

Также аналитики выяснили, что 57% россиян доверяют сотрудникам полиции своего региона, не доверяют им 35%, затруднились с ответом 8%.

Индекс доверия составил 22 пункта. Чем выше значение, тем выше доверие полиции. Индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов.

"Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: полиции на транспорте (индекс доверия 46 пунктов), сотрудникам дежурной части (42 п.), участковым уполномоченным полиции (39 п.), инспекторам по делам несовершеннолетних (38 п.), а также работникам уголовного розыска (38 п.)", – говорится в сообщении.

Опрос был проведен 29 октября, участие в нем приняли 1 600 россиян старше 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Ранее их с профессиональным праздником поздравил Владимир Путин.

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