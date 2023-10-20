Россиянам напомнили, кому и как проиндексируют зарплаты и пенсии в 2024 году

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С 1 января 2024 года пенсии увеличат на 7,5%, до 23,4 тысячи рублей, сообщил RT специалист Максим Глазков.

Также с начала будущего года увеличится размер страховой пенсии, а с 1 апреля – размер социальной пенсии. Ее средний размер составит 13,4 тысячи рублей. Претендовать на последнюю могут нетрудоспособные граждане и те, у кого не хватает стажа для назначения другой пенсионной категории.

Льготным категориям пенсионеров также проиндексируют выплаты на 7,5%. Это коснется граждан с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, людей, пострадавших от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, героев России и СССР, героев труда, полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы, граждан, пострадавших в результате Чернобыльской аварии.

Процент индексации для работающих пенсионеров в будущем году будет рассчитываться индивидуально в зависимости от стажа.

С 1 октября 2024 года военным пенсионерам прибавят 4,5%. Пенсионеры в возрасте от 80 лет получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

На повышение дохода могут претендовать также работники сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры. С 1 января их выплаты вырастут на 9,8%.

С 1 октября 2024 года зарплаты на 4,5% проиндексируют оставшиеся категории бюджетников и работников федеральных учреждений.

При этом для ряда госслужащих индексации в 2024 году отменят. К ним относятся федеральные гражданские госслужащие и лица, занимающие государственные должности.

Между тем размер материнского капитала в 2025 году за первого ребенка может достигнуть 659 тысяч рублей. Уже в 2026 году сумма повысится до 685,735 тысячи рублей.



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