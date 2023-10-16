В ГД внесли проект о выплатах на уровне МРОТ ухаживающим за инвалидами и престарелыми

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Депутаты Государственной думы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект о выплатах на уровне МРОТ ухаживающим за инвалидами I группы и престарелыми. Соответствующий текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается предоставить лицам, которые являются гражданами Российской Федерации и осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 75 лет, право на получение ежемесячной выплаты в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ)", – отмечается в пояснительной записке.

В записке сказано, что в настоящее время ухаживающим за несовершеннолетними инвалидами I группы выплачивается 10 тысяч рублей в месяц, ухаживающие за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами I группы старше 18 получают лишь 1 200 рублей.

Помимо этого, законопроект предусматривает увеличение выплаты на соответствующий районный коэффициент для тех, кто проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, районах с тяжелыми климатическими условиями. В записке уточнили, что финансирование расходов должно быть реализовано за счет федерального бюджета.

Изменения предлагается внести в статью 3 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". Вступление закона в силу предусмотрено с 1 января 2024 года.

По словам Нилова, введение выплат по уходу за инвалидами на уровне МРОТ поможет избежать обесценивания пособий на фоне инфляции, передает телеканал "360".

Депутат сказал, что в настоящее время неработающие родители, ухаживающие за детьми-инвалидами, получают ежемесячно 10 тысяч рублей. Однако, если они трудоустроены, средства не выплачиваются. Если ухаживают не родители, а другие лица, тогда выплаты составляют 1 200 рублей. Такую же сумму получают ухаживающие за людьми старше 80 лет.

"Эта сумма не индексируется много лет. Поэтому мы предлагаем на уровне федерального закона установить и привязать эту выплату к минимальному размеру оплаты труда", – заявил Нилов.

Он считает, что пособие для ухаживающими за детьми-инвалидами с детства и детьми-инвалидами нужно унифицировать. А также необходимо выплачивать средства тем, кто ухаживает за лицами старше не 80, а 75 лет.

Ранее сообщалось, что руководство партии "Новые люди" в Госдуме обратилось с главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением увеличить дополнительные пенсионные баллы тем, кто ухаживает за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и пожилыми людьми. Авторами обращения стали лидер партии Алексей Нечаев, а также Владислав Даванков и Сардана Авксентьева. Парламентарии предложили начислять 5,4 балла тем, кто ухаживает за нетрудоспособными людьми.

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