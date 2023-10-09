Максимальный размер выплат по больничному увеличат вдвое в 2025 году

Фото: depositphotos/sudok1

Максимальный размер выплат по больничному за один день в 2025 году увеличат более чем в два раза. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщает газета "Известия".

Уточняется, что максимальная сумма выплат по временной нетрудоспособности составит 5 674 рубля в сутки, тогда как на сегодняшний день за один день больничного россияне могут получить до 2 737 рублей.

Предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет также будут повышены – до 794,4 и 68,9 тысячи рублей соответственно.

Подобные повышения станут возможны благодаря введению с 2023 года единого тарифа страховых взносов, с помощью которого Соцфонд получает дополнительные доходы.

Ранее компании рассчитывали взносы по каждому отдельному виду страхования, теперь же появилась единая предельная база – годовая зарплата россиян, с которой и платятся взносы.

Эксперты отмечают, что благодаря переходу на новую систему, пособия по больничному смогут получать и сотрудники, трудящиеся по договору гражданско-правового характера.

Ранее сообщалось, что максимальная сумма выплат в связи со временной нетрудоспособностью в следующем году составит 122 тысячи рублей в месяц. В прошлом году пособие было на уровне 83 тысячи рублей.

До этого стало известно, что средний размер пенсии для пожилых людей может составить 23 405 рублей в 2024 году. В бюджет Социального фонда на эти цели заложили более 10 триллионов рублей.



В РФ готовятся увеличить максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности