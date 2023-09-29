Россияне смогут получить 122 тыс руб пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году

Фото: 123RF/vershininphoto

Максимальная сумма выплат в связи со временной нетрудоспособностью в следующем году составит 122 тысячи рублей в месяц. В прошлом году пособие было на уровне 83 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

В ведомстве уточнили, что в 2024 году максимальный размер выплат по беременности и родам увеличится с 383 до 565 тысяч рублей. Кроме того, работающие россияне смогут получать 49 тысяч рублей в месяц в рамках пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Со слов министра труда и соцзащиты России Антона Котякова, повышение стало возможным, потому что внедрили единый тариф и единую облагаемую базу страховых взносов, которая будет учитываться при расчете больничных листов.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии для пожилых людей может составить 23 405 рублей в 2024 году. В бюджет Социального фонда на эти цели заложили более 10 триллионов рублей.