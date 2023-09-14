В РФ предложили поднять на год возраст детей, на которых полагается пособие

В Госдуме РФ предложили поднять на год – до 18 лет – возраст детей, на которых полагается ежемесячное пособие. Депутаты заявили, друг другу противоречат два закона: один дает право на выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, если ребенку не исполнилось 17 лет, а другой определяет совершеннолетие, начиная с 18 лет.

Заявленное предложение призвано компенсировать "выпавший" год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



