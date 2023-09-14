Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 08:00

Общество

В РФ предложили поднять на год возраст детей, на которых полагается пособие

В РФ предложили поднять на год возраст детей, на которых полагается пособие

В РФ предложили расширить льготы для доноров крови

Участники СВО начнут получать компенсации пенсий с ноября 2023 года

"Утро": 21 градус ожидается в столице 14 сентября

Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов

В Минобороны РФ утвердили список болезней, с которыми не возьмут на службу по контракту

Тестирование нового варианта вакцины от коронавируса "Спутник V" начали в РФ

"Доктор 24": эксперт рассказала, какие продукты помогут восполнить дефицит витаминов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Шойгу утвердил список заболеваний, при которых запрещено служить по контракту в ВС РФ

В Госдуме РФ предложили поднять на год – до 18 лет – возраст детей, на которых полагается ежемесячное пособие. Депутаты заявили, друг другу противоречат два закона: один дает право на выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, если ребенку не исполнилось 17 лет, а другой определяет совершеннолетие, начиная с 18 лет.

Заявленное предложение призвано компенсировать "выпавший" год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика