Около 500 авторских подарков доступны на социальном маркетплейсе "Москва – добрый город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На социальном маркетплейсе "Москва – добрый город" доступны около 500 авторских подарков. Об этом рассказала первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Она отметила, что ассортимент подарков пополнился 142 новинками благодаря расширению сотрудничества с некоммерческим сектором столицы.

"В 2021 году родился уникальный и важный проект – социальный маркетплейс. Это не имеющая аналогов площадка, где наши партнеры из московских некоммерческих организаций могут реализовывать эксклюзивную продукцию, изготовленную особыми мастерами с большой любовью", – передает портал mos.ru слова Александровой.

Замруководителя департамента рассказала, что кураторы инклюзивных мастерских и представители организаций бесплатно обучились управлению продажами, затем создали дизайн, который популярен у граждан. В свою очередь, подопечные прошли обучение по освоению новых техник.

Сейчас москвичи могут просмотреть обновленный каталог, содержащий девять тематических категорий с 550 подарками, выполненными из керамики, текстиля, дерева и других материалов.

С начала 2023 года к проекту присоединились социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) и их подопечные, среди которых благотворительные фонды "Дом слепоглухих", "Столица милосердия", Свято-Софийский социальный дом, автономная некоммерческая организация "Тверская, 15" и другие.

Эти организации пополнили ассортимент декоративными подушками, трикотажными кофтами, часами, панно, постельным бельем, теплыми пижамами, изделиями из фетра.

В состав постоянных партнеров маркетплейса вошли: благотворительные фонды "Жизненный путь", "Лавка радостей", "Образ жизни", автономная некоммерческая организация "Школа волшебства", региональная общественная организация "Яблочко", реабилитационный центр для инвалидов "Ремесла", школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых, фонд "Даунсайд Ап".

В рамках проекта мастера обучаются новым техникам и создают заказы. Полученные средства от продаж они тратят на необходимые товары и продукты, посещение культурных мероприятий и путешествия.

Приобрести изделия на маркетплейсе "Москва – добрый город" может каждый.

Ранее Александрова рассказала, что около 30 тысяч подарков помог реализовать социальный маркетплейс за полтора года в Москве. Она уточнила, что товары из каталога социального маркетплейса пользуются спросом в магазине поощрений проекта "Активный гражданин", на котором реализовали 14,5 тысячи товаров.

