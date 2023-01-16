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Около 30 тысяч подарков помог реализовать социальный маркетплейс за полтора года в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Кроме того, товары из каталога социального маркетплейса пользуются спросом в магазине поощрений проекта "Активный гражданин", на котором реализовали 14,5 тысячи товаров.

"Полтора года назад родился важный и добрый проект – социальный маркетплейс. Это уникальная площадка, на которой благотворительные организации могут реализовывать изделия из дерева, керамики, текстиля и других материалов", – сказала первый замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

По ее словам, москвичи с инвалидностью, а также те, кто находится в трудной жизненной ситуации, изготовили вручную сувениры. С начала проекта производили подарки почти 200 мастеров из семи некоммерческих организаций. На данный момент на маркетплейсе выставлены работы более тысячи мастеров из 32 некоммерческих организаций (НКО).

"Приятно, что усердие и таланты особых мастеров оценили не только горожане, но и крупные столичные компании", – отметила первый замруководителя департамента.

На портале mos.ru также отметили, что социальная онлайн-площадка приняла участие в десяти больших городских и корпоративных мероприятиях. Жители и гости столицы смогли приобрести сувениры в День города на благотворительной ярмарке, на выставке Presentica и фестивале "Покровский собор" в Гостином Дворе, а также специалисты компаний банковского сектора и телекоммуникационной индустрии совершили покупки таких подарков на пасхальных и рождественских корпоративных ярмарках. На этих ярмарках было продано всего почти восемь тысяч сувениров.

Ранее сообщалось, что почти 15 тысяч изделий за год создали москвичи с инвалидностью для социального маркетплейса "Москва – добрый город" – уникального онлайн-магазина социально ориентированных НКО. По словам мэра столицы Сергея Собянина, благодаря такому проекту люди с инвалидностью получили возможность зарабатывать.

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