Москвичей пригласили выбрать новогодние подарки от НКО через социальный маркетплейс

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичей пригласили выбрать через маркетплейс "Москва – добрый город" новогодние подарки, сделанные людьми с ограниченными возможностями или оказавшимися в трудной ситуации. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Покупая эти чудесные сувениры, тысячи москвичей не только радуют своих родных и близких, но и дарят рождественское чудо авторам работ. Подопечные фондов чувствуют себя востребованными и обретают уверенность в завтрашнем дне", – приводятся в сообщении слова первого замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александры Александровой.

На маркетплейсе представлены магазины 26 социально ориентированных организаций, благотворительных фондов и государственных бюджетных учреждений. За шесть месяцев работы данной площадки мастерские расширили ассортимент, а авторы работ обрели стабильный доход.

Александрова добавила, что самый крупный заказ сделала сеть гипермаркетов. Она планирует закупить 750 подарков для своих работников. В ближайшее время товары снова можно будет найти в магазине поощрений проекта "Активный гражданин".

Ранее в Москве объявили победителей конкурса грантов "Москва – добрый город", проходившего с 15 сентября по 30 ноября. По его итогам гранты получили более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций.

