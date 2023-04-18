Собянин: к концу года в Москве появится еще четыре волонтерских окружных центра

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ресурсный центр "Мосволонтер" в этом году откроет при поддержке города еще четыре волонтерских центра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В проекте "Активный гражданин" в прошлом году москвичи выбрали единое название для волонтерских окружных центров – "Доброе место". Горожанам здесь ежедневно доступны все сервисы для реализации в добровольчестве: от проведения деловых встреч до участия в благотворительных акциях и поддержки в создании социально значимых проектов", – рассказал мэр.

Новые волонтерские центры появятся до конца текущего года в четырех округах города по следующим адресам:

улица Братиславская, дом 15, корпус 2;

улица Трофимова, дом 9;

улица Косинская, дом 24, корпус 3;

улица Аэродромная, дом 6.

Градоначальник отметил, что в новых помещениях "Мосволонтера" предусмотрят залы для мероприятий и мультимедийные пространства. Также там установят урны для вторсырья и контейнеры под корм для животных.

В прошлом году в "Добрых местах" прошло больше 260 мероприятий, добавил мэр. Их участниками стали три тысячи добровольцев. Волонтеры смогли собрать порядка 13 тонн вторсырья, а также свыше 400 килограммов корма для животных.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести общероссийский отличительный знак для волонтеров, которые помогают российским военным в зоне СВО. Это, по его мнению, будет способствовать единению граждан. Инициативу парламентария поддержал его коллега Ярослав Нилов.

