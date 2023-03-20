Подача заявок на премию #МЫВМЕСТЕ продлится до 15 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вручение международной премии #МЫВМЕСТЕ проходит в Москве. Учредителем является Федеральное агентство по делам молодежи, а организатором выступает Ассоциация волонтерских центров.

Государственное бюджетное учреждение "Мосволонтер" стало организатором заявочного и регионального этапов премии. Основная цель мероприятия заключается в признании и поддержке лидеров общественно значимых инициатив.

Так, в категорию участников войдут представители бизнеса, некоммерческие организации и волонтеры. Награду будет вручать Владимир Путин.

В прошлом году национальный трек премии насчитывал 33 437 заявок. В 2023 году он состоится по 11 номинациям. Заявки начали принимать 18 февраля этого года, их подача продлится до 15 мая.

Победителям вручат грант на развитие проекта до 3 миллионов рублей, продюсирование и поддержку со стороны партнеров премии, участие в специальной образовательной программе, во встречах с представителями органов власти и форумах Росконгресса.

Ранее Владимир Путин инициировал учреждение премии для наиболее ответственных российских компаний. Он также предложил учредить в России премию для молодых ученых за прорывы и достижения в области развития искусственного интеллекта.

Вручение литературных премий "Поэт года" и "Писатель года" состоялось в Москве

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