Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин инициировал учреждение премии для наиболее ответственных российских компаний. Об этом президент РФ заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Предлагаю учредить специальную премию для наиболее ответственных отечественных компаний и уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить ее первых лауреатов", – цитирует российского лидера ТАСС.

Ранее президент предложил учредить в России премию для молодых ученых за прорывы и достижения в области развития искусственного интеллекта. Помимо этого, Путин предложил распространить премию на инженеров, разрабатывающих технологичные решения в аналогичном направлении.

Вместе с тем глава государства уточнил, что круг участников, входящих в число претендентов на премию, также должны составить профильные компании.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!