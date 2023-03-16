15:09Экономика
Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний РФ
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин инициировал учреждение премии для наиболее ответственных российских компаний. Об этом президент РФ заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Предлагаю учредить специальную премию для наиболее ответственных отечественных компаний и уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить ее первых лауреатов", – цитирует российского лидера ТАСС.
Ранее президент предложил учредить в России премию для молодых ученых за прорывы и достижения в области развития искусственного интеллекта. Помимо этого, Путин предложил распространить премию на инженеров, разрабатывающих технологичные решения в аналогичном направлении.
Вместе с тем глава государства уточнил, что круг участников, входящих в число претендентов на премию, также должны составить профильные компании.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!