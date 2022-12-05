Президент на премии "Мы вместе" вручил награду "Волонтеру года" Владимиру Тараненко

Фото: TACC/Виталий Белоусов/POOL

Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии "Мы вместе" и наградил победителя в номинации "Волонтер года". Им стал глава исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко.

Он поблагодарил российского лидера и всех граждан государства "за поддержку волонтерского движения, за поддержку Донбасса и за то, что мы наконец-то дома". Победитель подчеркнул, что награда доказывает, что команда Народного фронта совершает верные поступки и находится на правильном пути. Тараненко поименно перечислил своих коллег и назвал их настоящими патриотами.

На форуме российский лидер поблагодарил волонтеров РФ за поддержку участников спецоперации и их семей. По его словам, деятельность волонтеров помогает сохранять национальную идентичность, которая лежит в основе мощи страны.



Путин поблагодарил волонтеров за поддержку участников СВО

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