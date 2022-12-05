Путин поблагодарил волонтеров за поддержку участников СВО

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Владимир Путин поблагодарил российских волонтеров за поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом он заявил на форуме "Мы вместе".

По его словам, военнослужащие выполняют задачи по защите людей в Донбассе и Новороссии, вносят "вклад в борьбу с неонацизмом". Глава государства назвал востребованной помощь волонтеров.



Путин отметил, что в России насчитывается более 21 миллиона человек, что составляет свыше 15% жителей страны.

"Трудно найти слова, которые передали бы наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе и посвящают свою жизнь, значительную часть своей жизни, другим – тем, кто нуждается в этой помощи. И тонко чувствуют, что кто-то нуждается в поддержке", – добавил президент.

Российский лидер подчеркнул, что деятельность волонтеров помогает сохранять национальную идентичность, которая лежит в основе мощи страны.

Ранее Путин поручил обеспечить помощь раненным в ходе спецоперации солдатам и офицерам. По его словам, она должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней. Он подчеркнул, что участники СВО являются настоящими мужчинами, которые выполняют свой воинский долг.



Более 170 тысяч человек присоединились к волонтерскому движению в Москве с начала года

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