Кремль не готов к переговорам с США при условии ухода РФ из Украины – Песков

Фото: kremlin.ru

Кремль не готов к переговорам с США, если их условием является уход России из Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что спецоперация продолжается.

По его словам, Владимир Путин был, есть и остается открытым к диалогу. Песков назвал предпочтительным путем достижения цели – мирные и дипломатические средства.

Представитель Кремля также напомнил, что Вашингтон все еще не признает новые регионы России.

"И, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы. Почвы, возможной для взаимного обсуждения", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Байден выразил готовность к переговорам с Путиным о завершении боевых действий на Украине. По его словам, пока он не планирует таких контактов, так как Россия сначала должна принять определенные соответствующие решения.



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