Песков рассказал о планах администрации президента РФ по контактам с США

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Администрация российского президента не планирует контактов с Соединенными Штатами до конца года. Информацией об этом поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ничего не планируется", – цитирует его ТАСС.

Помимо этого, пресс-секретарь президента отметил, что обмен заключенными между Россией и США должен обсуждаться в тишине. Он призвал не поднимать подобную тему.

Также представитель Кремля заявил, что информация в СМИ о якобы готовящихся перестановках в правительстве России и госкомпаниях не соответствует действительности. Он призвал относиться к подобным сообщения с долей иронии.

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