Кудрин заявил, что пока не принял решение о новой должности после ухода из СП

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин пока не выбрал новую должность после ухода со своего поста. Об этом сообщает РИА Новости.

Кудрин решил воздержаться от комментариев на эту тему, отметив, что у него будет несколько дней, чтобы собраться с мыслями.

Во время своего выступления перед сенаторами Кудрин поблагодарил их и аудиторов за совместную работу "по совершенствованию государственного управления". По его словам, сотрудники показали серьезный результат за прошедшее время.

"Анализ финансов всегда требует поиска новых, более эффективных систем и механизмов финансирования. Только тогда мы добьемся конечного эффекта", – сказал Кудрин.

Об уходе Кудрина из Счетной палаты СМИ написали 25 ноября. Отмечалось, что он перейдет на новую работу в "Яндекс" до Нового года. Сам же Кудрин подтвердил эту информацию 29 ноября, когда в Совфед поступило представление Владимира Путина о его освобождении от должности.

Кудрина официально отстранили от работы в СП 30 ноября. За это решение проголосовал 151 сенатор, а еще один политик воздержался.



Кудрин досрочно освобожден от должности главы Счетной палаты

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