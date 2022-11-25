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15:49

Политика

Кудрин до Нового года перейдет в "Яндекс" из Счетной палаты – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин покинет свою должность и до конца года перейдет на работу в компанию "Яндекс". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

"Кудрин перейдет на работу в "Яндекс", это произойдет до Нового года", – заявил он.

В июле Кудрин уволился с кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

До этого глава Счетной палаты не стал переизбираться на должность декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ, которую занимал с 2011 года.

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