17:16Политика
Кудрин назвал беспрецедентным санкционный режим в отношении РФ
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал беспрецедентным введение в отношении России ограничительных мер. Об этом сообщает RT.
"Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике", – указал Кудрин.
По его словам, изначально ожидалось, что валовой внутренний продукт упадет более чем на 7%. Однако, уточнил председатель Счетной палаты, он станет меньше только на 2,9–3,3%.
Это, по мнению Кудрина, связано с гибкостью отечественной экономики. Он подчеркнул, что большинство компаний уже смогли перейти на новые рынки сбыта или закупок, а также технологии, тем самым обойдя ограничительные меры со стороны Запада.
Ранее Великобритания ввела ограничения против двух бывших руководителей российской металлургической компании "Евраз" Александра Фролова и Александра Абрамова. Помимо них, под санкции подпали гендиректор компании "Татавтодор" Айрат Шаймиев и гендиректор компании "Таиф" Альберт Шигабутдинов.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, Соединенные Штаты и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Некоторые зарубежные бренды выразили желание остаться в РФ в обход запретов
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