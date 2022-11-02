Британия ввела санкции против бывших руководителей компании "Евраз"

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Великобритания ввела санкции против двух бывших руководителей российской металлургической компании "Евраз" Александра Фролова и Александра Абрамова. Соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства.

"Среди тех, против кого сегодня вводятся санкции, оказались Александр Фролов и Александр Абрамов из-за их вовлеченности в добывающую, транспортную и строительную отрасли [России]", – говорится в сообщении.

Отмечается, что те якобы являются деловыми партнерами Романа Абрамовича, кроме того, они инвестируют в недвижимость в Великобритании, суммарная стоимость которой оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Помимо них, под санкции подпали гендиректор компании "Татавтодор" Айрат Шаймиев и гендиректор компании "Таиф" Альберт Шигабутдинов. Состояние первого оценивается 902 миллиона фунтов стерлингов, второго – в 977 миллионов фунтов стерлингов.

Британские счета всех перечисленных лиц при наличии таковых будут заморожены. Кроме того, отныне им запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России нашли "противоядие" от западных санкций. Он отметил, что власти выработали программу действий по выстраиванию экономики в новых условиях, однако не уточнил, в чем она заключается.

Запад нарастил санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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