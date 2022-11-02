Во Франции придумали, как заставить Россию продавать нефть по дешевке

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Россия могла бы продавать Европе нефть ниже рыночной цены в обмен на страхование ее транспортировки. Такую "схему" предложил автор статьи во французском издании Causeur.

По его мнению, Москва не откажется от экспорта нефти, если установить потолок цен. Он заявил, что у России в этом случае останется стимул добывать нефть и затем продавать ее, так как иначе ее некуда будет девать в силу ограниченной емкости хранилищ.

В статье Causeur напоминается, что ЕС и Великобритания запретили своим компаниям страховать и финансировать транспортировку российской нефти в третьи страны морем и в этом заключается их план по давлению на РФ. Почти 90% страховой и финансовой деятельности по транспортировке российской нефти морем приходится на европейские и британские компании, а без их поддержки владельцы танкеров из любой страны откажутся от перевозки российской нефти.

В связи с этим французский журналист предложил предоставить льготный режим любой партии российской нефти, которую будут продавать по цене меньше установленного Западом "потолка" или равной ему, а также освободить от запрета на финансирование и страхование любой партии российской нефти, которую продадут по цене ниже потолочной цены, установленной европейцами.

В то же время в Causeur отмечается, что эта схема одновременно является ухищренной и рискованной, потому что нет уверенности в том, что ее можно будет реализовать.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. По ее мнению, решение позволит сократить доходы РФ от продажи энергоресурсов, но также сохранить прибыльность их добычи.

6 октября Совет Евросоюза принял восьмой пакет санкций в отношении России, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Ограничениями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

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