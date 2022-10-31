Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России выработали специальные меры реагирования против западных санкций. По словам главы министерства финансов РФ Антона Силуанова, государство нашло противоядие от подобных ограничений. Об этом он сообщил в документальном фильме о становлении отечественной финансовой системы "История финансов России".

"У нас есть уже примерная программа действий, программа решений, как нам выстраивать экономику, финансы. Уже есть определенные рецепты работы в таких ограничениях", – цитирует главу Минфина ТАСС.

По его мнению, государство стабильно справляется с санкционным давлением.

Фильм "История финансов России" представят зрителям 1 ноября на сервисе онлайн-кинотеатра Start. Картина будет посвящена 220-летию Министерства финансов РФ.

Ранее сообщалось, что США объявили о новых санкциях в сторону 12 российских организаций и 8 физических лиц. Под ограничения подпали предприниматель Игорь Чайка, молдавский политик Илан Шор и его супруга Сара Шор – известная как певица Жасмин, а также молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.



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